ChatGPT Android'e geliyor: Ön kayıtlar açıldı Yapay zeka robotu, Android kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Play Store'da yayınlanma haberini almak isteyenler için kayıtlar başladı.

AA & Ensonhaber

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka robotu ChatGPT'yi, iOS kullanıcıları bir süredir deneyimliyor.

iPhone kullanıcıları, ChatGPT'yi, yayınlandığı ilk haftada 500 bin kez indirdi.

Android'de ön siparişe çıktı

iOS'a gelmesinden iki ay sonra ChatGPT, sohbet robotunu hareket halindeyken kullanmak isteyen Android kullanıcıları için ön siparişe sunuldu.

Android kullanıcılarının da rekor sayılarda indirme işlemini kayıtlara geçirmesi bekleniyor.

iOS'takiyle hemen hemen aynı

Google Play Store'da "ön kayıt" seçeneğine tıklayarak uygulama yayınlandığında haberdar olabilirsiniz.

Tech Crunch'ın aktardığına göre, Android'deki ChatGPT uygulaması, işlevsellik açısından iOS ile aşağı yukarı aynı görünüyor.

Bu da web tabanlı sürümün özelliklerinin tamamını olmasa da çoğunu içerdiği anlamına geliyor.

ABD soruşturma açtı

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Komisyon, OpenAI'dan "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler" oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istemişti.