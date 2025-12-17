ChatGPT Image 1.5 nasıl kullanılır, ücretsiz mi? ChatGPT Image ile yapabilecekleriniz... ChatGPT’nin yeni görsel üretim sürümü Image 1.5, daha gerçekçi görseller, gelişmiş komut anlama ve düzenleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki ChatGPT Image 1.5 nedir, nasıl kullanılır ve ücretsiz mi? İşte, yeni versiyon için bilmeniz gerekenler...

Göster Hızlı Özet ChatGPT Image 1.5, metinden görsel oluşturma yeteneğine sahip yeni bir yapay zeka sürümüdür.

Kullanıcılar metin yazarak hızlı ve yüksek kaliteli görseller üretebilir.

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler, görsel üretim teknolojilerini de bir üst seviyeye taşıyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin yeni görsel üretim modeli Image 1.5, adeta Nano Banana Pro'ya meydan okudu. kullanıcıların yalnızca metin yazarak yüksek kaliteli görseller oluşturmasına olanak tanıyor. Yeni sürüm, hem profesyonellerin hem de bireysel kullanıcıların merakını artırmış durumda. Peki; ChatGPT Image 1.5 nedir, nasıl kullanılır, ücretsiz mi? İşte detaylar... CHATGPT IMAGE 1.5 NEDİR ChatGPT Image 1.5, metinden görsel üretme teknolojisinin güncellenmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Sosyal medya görselleri oluşturma Haber ve blog içerikleri için illüstrasyon üretme Reklam ve afiş tasarımları hazırlama Konsept sanat ve karakter tasarımı Sunum ve eğitim materyalleri için görseller Mevcut görselleri düzenleme veya geliştirme için kullanılabilir. NASIL KULLANILIR 1- ChatGPT arayüzüne giriş yapılır. 2- Görsel oluşturma özelliği seçilir. 3- İstenilen görsel detaylı bir metinle tarif edilir. (Örneğin: "Gün batımında Afrika'da bir sokak, belgesel fotoğraf tarzında") 4- Yapay zeka, birkaç saniye içinde görseli üretir. CHATGPT IMAGE 1.5 ÜCRETSİZ Mİ ChatGPT Image 1.5'in kullanımı hesap türüne göre değişiklik gösteriyor: Ücretsiz kullanıcılar: Belirli sayıda görsel üretim hakkına sahip Plus / Pro kullanıcılar: Daha fazla üretim, daha yüksek kalite ve öncelikli erişim.

