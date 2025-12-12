ChatGPT yetişkin modu nasıl açılır, neler yapılır? İşte özellikleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI, geçtiğimiz aylarda ChatGPT’ye yalnızca yetişkinler tarafından kullanılabilecek ve erotik içerikler içerecek özel bir mod üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Ancak bu özelliğin ne zaman hayata geçirileceği konusunda herhangi bir takvim paylaşılmamıştı.

Beklenen açıklama, GPT-5.2 lansmanının ardından geldi.

OpenAI’ın uygulamalar tarafının başındaki isim Fidji Simo, yetişkin modunun çıkış dönemine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Fidji Simo’nun gazetecilere yaptığı açıklamaya göre ChatGPT’nin yetişkin modu, 2026 yılının ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak.

Peki; ChatGPT yetişkin modu ile ne yapılabilir? İşte, özellikleri...

YETİŞKİNLERE ÖZEL ERİŞİM

Mod yalnızca 18 yaş ve üzeri kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

Yaş doğrulama veya yaş tahmin sisteminden geçilmesi gerekecek. Reşit olmayan kullanıcıların erişimi engellenecek.

EROTİK VE YETİŞKİN İÇERİK DESTEĞİ

Yetişkinlere yönelik erotik metin ve sohbetlere izin verilecek.

Standart modda izin verilmeyen bazı içerikler bu modda mümkün olacak. İçerikler yalnızca metin tabanlı ve kontrollü olacak.

DAHA ESNEK SOHBET FİLTRELERİ

Standart ChatGPT’ye kıyasla daha az kısıtlayıcı içerik filtreleri uygulanacak.

Yetişkin kullanıcıların taleplerine daha doğrudan yanıtlar verilebilecek. Sohbetler daha doğal ve serbest bir dilde ilerleyebilecek

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR SOHBET TONU

Kullanıcılar sohbet tarzını daha yetişkin, samimi veya duygusal bir yapıya çekebilecek.

Daha gerçekçi ve insana yakın diyaloglar hedeflenecek.

GÜVENLİK VE DENETİMİN DEVAM ETMESİ

Yetişkin modu sınırsız olmayacak.

Yasa dışı, zararlı veya etik dışı içeriklere izin verilmeyecek. Platform kuralları bu modda da geçerli olacak.