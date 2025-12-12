OpenAI, şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-5.2'yi yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI, yapay zeka teknolojisindeki en son yeniliği olan GPT-5.2 modelini duyurarak teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açtı.

Şirket yetkilileri, bu yeni sürümün günlük profesyonel kullanım için geliştirdikleri bugüne kadarki en yetenekli ve verimli ürün olduğunu vurguluyor.

GPT 5.2 NELER SUNUYOR

GPT-5.2; elektronik tablo oluşturma, sunum hazırlama, kod yazma ve uzun bağlamları anlama gibi karmaşık iş süreçlerinde önceki modellere göre çok daha üstün bir performans sergiliyor.

Özellikle yapay zeka ajanlarının iş akışlarını optimize etmek için tasarlanan model, görsel algılama yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

DAHA AZ HATA VE GÜVENİLİR SONUÇLAR

Şirket, yeni modelin "Thinking" versiyonunun öncekilere kıyasla daha az halüsinasyon gördüğünü ve profesyoneller için çok daha güvenilir bir araç haline geldiğini belirtiyor.

GPT-5.1'in sunduğu sıcak sohbet tonunu koruyan GPT-5.2, günlük kullanımda daha düzenli ve istikrarlı olacak.

SAM ALTMAN'DAN KIRMIZI ALARM

Google ile artan rekabet ortamında CEO Sam Altman'ın şirket içinde "kırmızı alarm" verdiği ve ChatGPT'yi iyileştirmek adına diğer projeleri ertelediği bildiriliyor.

Bu stratejinin bir ürünü olan GPT-5.2, bugünden itibaren ücretli abonelik planlarında aşamalı olarak kullanıcıların erişimine sunulmaya başlandı.