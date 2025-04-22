ChatGPT'nin yeni modelleri, oluşturulan metne filigran ekliyor

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Yapay zeka devi OpenAI'nin popüler sohbet robotu ChatGPT'nin yeni sürümlerinin, oluşturdukları metinlere benzersiz bir filigran yerleştirdiği ortaya çıktı.

Rumi Technologies araştırma ekibi, bu filigranların özellikle ChatGPT'den makale gibi daha uzun metinler üretmesi istendiğinde ortaya çıktığını keşfetti.

Bu filigranlama işlemi, normal boşluklara benzeyen ancak farklı ASCII kodlarına sahip olan Dar Kesintisiz Boşluk (NNBSP) gibi özel Unicode karakterleri kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu karakterler, metnin yapay zeka tarafından üretildiğine dair gizli bir işaret bırakıyor.

GİZLİ KARAKTERLER NASIL TESPİT EDİLİR

Araştırmacılar, GPT-4o gibi daha eski ChatGPT modellerinde bu tür filigranların bulunmadığını belirtiyor.

Kullanıcılar, bu gizli karakterleri çeşitli çevrimiçi araçlar veya Sublime Text gibi gelişmiş metin düzenleyiciler kullanarak tespit edebilirler.

Bu özel karakterlerin metin içindeki dağılımının rastgele olmadığı, sistematik bir desene sahip olduğu gözlemlendi.

Bu durum, filigranlama özelliğinin OpenAI geliştiricileri tarafından kasıtlı olarak uygulandığını düşündürüyor.

Bu gelişme, OpenAI'nin yapay zeka ile üretilen görsellere filigran eklemeyi test etmeye başlamasından kısa bir süre sonra geldi.

FİLİGRAN NE İŞE YARIYOR

Metinlere eklenen bu filigran özelliğinin temel amacı, içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini belirlemeye yardımcı olmak.

Ancak, bu yöntemin bazı sınırlamaları bulunuyor; kullanıcılar bu filigranların varlığını öğrendikten sonra bunları kolayca kaldırabilirler.

Basit bir bul ve değiştir işlemiyle, metindeki özel Unicode karakterleri standart karakterlerle değiştirmek mümkün.

Bu durum, özellikle ChatGPT'nin 31 Mayıs'a kadar öğrenciler için ücretsiz olduğu ve final projeleri ile ödevlerin yoğunlaştığı bu dönemde önem kazanıyor.