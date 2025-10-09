ChatGPT'ye reklam gelecek mi: OpenAI CEO'su açıkladı

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT'nin gelecekte reklam gösterip göstermeyeceği merak konusuydu.

OpenAI CEO'su Sam Altman, dün gerçekleştirilen DevDay geliştirici konferansında bu soruya yanıt verdi.

"ŞİMDİLİK BÖYLE BİR PLANIMIZ YOK"

Soruları yanıtlayan Altman, şirketin yeni sabah asistanı "Pulse" özelliği içinde reklam gösterme ihtimalinin şirket içinde tartışıldığını belirtti.

Ancak CEO, "şimdilik böyle bir planları olmadığını" söyleyerek en azından yakın gelecekte reklam görmeyeceğimizi doğruladı.

GELECEKTE REKLAM İHTİMALİ MASADA

Yine de Altman'ın açıklaması, ChatGPT için reklam ihtimalinin gelecekte tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Sam Altman, önceki açıklamalarında OpenAI'ın modelleri geliştirmek için hala yeterli işlem gücüne sahip olmadığını ve para kazanmak için farklı yollara başvurabileceklerini söylemişti.

Bu nedenle, şirketin artan maliyetleri karşılamak için gelecekte Pulse başta olmak üzere ChatGPT'ye reklam getirmesi şaşırtıcı olmayacaktır.