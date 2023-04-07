Çin, ABD destekli projeye karşı 500 milyon dolarlık internet kablosu planlıyor Teknolojide iki rakip ülke, bu kez internet alanında karşı karşıya geldi. Çin'in geniş kapsamlı projesinin ayrıntıları belli oldu.

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Çin devletine ait telekomünikasyon firmaları, Asya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak deniz altı fiber optik internet kablosu ağı geliştiriyor.

Anlaşmaya dahil olan dört kişi, Çin'in, ABD destekli benzer bir projeye rakip olmak üzere hareket ettiğini söyledi.

Çin'den geniş ölçekli internet kablosu hamlesi

Plan, Pekin ve Washington arasında yoğunlaşan bir teknoloji savaşının ortasında geliyor.

Çin'in üç ana taşıyıcısı China Telecom, China Mobile Limited ve China Unicom, dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı deniz altı kablo ağlarından birinin haritasını çıkarıyor.

Projenin kapsamı

Plana göre, internet kabloları Singapur, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Fransa'ya ulaşmadan önce Hong Kong'u Çin'in ada eyaleti Hainan'a bağlayacak.

500 milyon dolar tutarında

Tamamlanması yaklaşık 500 milyon dolara mal olacak olan sistem, Çinli HMN Technologies tarafından üretilecek ve döşenecek.

China Mobile, China Telecom, China Unicom, HMN Tech ve Hengtong yorum taleplerine yanıt vermedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Reuters'e yaptığı açıklamada, kablo projesi hakkında doğrudan yorum yapmadan "Çinli işletmeleri her zaman yabancı yatırım ve iş birliği yapmaya teşvik ettiğini" söyledi.

ABD'nin Çin karşıtı adımları

Planlanan kabloyla ilgili haberler, geçen ay, Pekin'in internet verilerini gizlice dinlemesinden endişe duyan ABD hükümetinin son dört yıl içinde yurt dışındaki bir dizi Çin denizaltı kablo projesini engellediğini ortaya koyan söylentilerin ardından geldi.

Washington ayrıca, Google, Meta ve Amazon tarafından yönetilen projeler de dahil olmak üzere, ABD'yi Çin'in Hong Kong topraklarına bağlaması planlanan özel deniz altı kablolarının lisanslarını da bloke etti.

Deniz altı kabloları, tüm uluslararası internet trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını taşıyor.

Pekin: ABD söylentiler uydurmayı bırakmalı

Yine Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, ABD'nin denizaltı kablo iş birliği konusunda "yerleşik uluslararası kuralları ihlal etmesine" karşı olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

ABD, sözde 'veri gözetim faaliyetleri' hakkında söylentiler uydurmayı ve yaymayı bırakmalı. Çinli şirketlere iftira atmayı ve karalamayı bırakmalılar.

2025'te hayata geçirilmesi hedefleniyor

Büyük ölçekli deniz altı kablo projelerinin tasarım aşamasından teslimat aşamasına geçmesi genellikle en az 3 yıl alıyor. Çinli firmalar, yıl sonuna kadar sözleşmeleri tamamlamayı ve 2025 sonuna kadar söz konusu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kablo sisteminin, Çin'e ABD ile mücadelesinde stratejik kazanımlar sağlayacağı belirtiliyor.

İlk olarak, Hong Kong, Çin ve dünyanın geri kalanı arasında süper hızlı yeni bir bağlantı kuracak. Bu da Washington'un kaçınmak istediği bir durum.

İki ayrı internet ekosistemi

İkincisi, Çin'in devlet destekli telekom taşıyıcılarına gelecekte ABD destekli kablolardan çıkarılmaları durumunda daha fazla erişim ve koruma sağlayacak.

Proje üzerinde çalışan bir telekom yöneticisi, "Sanki her iki taraf da kendisini bant genişliğiyle donatıyor." dedi.

Diğer taraftan, "ABD ve Çin liderliğinde birer internet ekosisteminin olacağı bir yola doğru gidiyoruz gibi görünüyor." şeklinde yorumlar yapılıyor.