Çin, dünyanın ilk kuantum radarını üretti: Görünmez uçakları tespit edebiliyor

Çinli bilim insanları, "hayalet uçak" olarak bilinen stealth teknolojisini etkisiz hale getirebilecek yeni bir kuantum radar teknolojisi geliştirdiklerini öne sürdü.

South China Morning Post’un haberine göre bu iddia, Çin merkezli hakemli bir dergide de yayımlandı.

Bu, Çin'in benzer iddialarda bulunduğu ilk sefer değil ve birçok uzman bu tür cihazların uygulanabilirliğini sorguluyor.

YENİ KUANTUM RADAR SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR

Geleneksel radarların aksine bu tasarımın, elektronları neredeyse ışık hızına çıkararak güçlü bir mikrodalga girdabı oluşturduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu yapay elektromanyetik fırtınanın, gizlilik teknolojisi ne kadar iyi olursa olsun hedefleri tespit edebileceğini iddia ediyor.

Sistemin, kuantum mekaniği sayesinde kötü hava koşullarında ve uzak mesafelerde çalıştığı savunuluyor.

Eğer bu iddialar doğruysa, F-22 Raptor veya F-35 gibi mevcut gizli uçakların sağladığı avantaj tamamen ortadan kalkabilir.

UZMANLAR İDDİALARI "TEKNOLOJİK BLÖF" OLARAK GÖRÜYOR

Ancak, birçok uluslararası uzman Çin'in bu iddialarına şüpheyle yaklaşıyor ve bunu teknolojik bir blöf olarak nitelendiriyor.

Çin'in 2016 yılındaki benzer bir prototip testi iddiası da meşru bilimsel otoriteler tarafından hararetle tartışılmıştı.

Science Magazine'de yayınlanan bir rapor, bu tür cihazların pratikte uzun menzilli takip için kullanılamayacağını savunuyor.

Rapora göre deneyler, sistemin yalnızca mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda çalıştığını gösteriyor ki bu da gerçek dünya koşullarında mümkün değil.