Çin, Elon Musk'ın Starlink projesine karşı askeri önlemler alıyor

Associated Press tarafından incelenen onlarca araştırma makalesi, Çin'in, Elon Musk'ın Starlink uydu ağına karşı gelişmiş askeri karşı önlemler geliştirdiğini ortaya koydu.

Çinli araştırmacıların stratejileri, Starlink yeteneklerini açıkça "avlamaya ve yok etmeye" odaklanıyor.

GEREKÇE: ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ

Pekin'in Starlink hakkındaki güvenlik endişeleri, ağın ABD askeri istihbaratıyla entegrasyonundan ve Ukrayna'daki savaşta başarılı bir şekilde kullanılmasından kaynaklanıyor.

Çinli askeri stratejistler, kendi sınırları içinde çalışmasa bile Pekin'i sürekli olarak kapsayabilen ağı, giderek artan bir güvenlik tehdidi olarak algılıyor.

MASADAKİ KARŞI ÖNLEMLER

Çin Halk Kurtuluş Ordusu mühendisleri tarafından geliştirilen stratejiler arasında, Starlink iletişimini engellemek için uydu filoları konuşlandırmak ve ağın altyapısına fiziksel hasar vermek için denizaltı tabanlı lazer sistemleri kullanmak yer alıyor.

Ayrıca, ağın geniş tedarik zincirindeki siber güvenlik açıklarından yararlanarak sisteme sızma planları da bulunuyor.

Bu karşı önlemlerin potansiyel etkisi Çin sınırlarının ötesine uzanıyor.

Starlink uyduları aynı anda birden fazla bölgeye hizmet verdiğinden, herhangi bir başarılı saldırı Avrupa, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bölgelerdeki kullanıcıların hizmetini aksatabilir ve bu da yaygın siber güvenlik sorunlarına yol açabilir.