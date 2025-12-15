Çin, uzun menzilli görevler için su altı insansız hava araçlarını test ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin, uzun menzilli görevler icra edebilen ve teknik olarak "Ekstra-Ekstra-Büyük İnsansız Sualtı Aracı" (XXLUUV) olarak sınıflandırılan yeni nesil deniz araçlarını test ediyor.

Bu otonom araçların, Panama Kanalı veya ABD Batı Kıyısı gibi kritik deniz yollarını abluka altına alabilecek stratejik bir kapasiteye sahip olduğu bildiriliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL

Geleneksel dizel denizaltı boyutlarını andıran ancak tamamen otonom olan bu araçlar, mürettebat gerektirmediği için yakıt, sensör ve silah sistemlerine çok daha geniş bir alan ayırabiliyor.

Yaklaşık 40 metre uzunluğunda olduğu belirtilen denizaltıların, 10 bin deniz milini aşan menzilleri sayesinde Pasifik Okyanusu'nu geçebileceği tahmin ediliyor.

Hibrit dizel-elektrik tahrik sistemi ve büyük batarya gruplarıyla donatılan bu araçlar, mayın döşeme ve torpido saldırısı gibi görevlerin yanı sıra su altı iletişim kablolarını kesme operasyonlarında da kullanılabiliyor.

Analistler, bu araçların insan hayatını riske atmadan yüksek tehlike içeren görevlerde kullanılabileceği için Çin donanması adına büyük bir avantaj sağladığını belirtti.

ABD İÇİN YENİ BİR TEHDİT

Pekin yönetimi, elinde şu anda diğer tüm ülkelerden daha fazla büyük insansız su altı aracı bulunduğu için bu durum Washington tarafından ciddi bir endişeyle takip ediliyor.