Japonya'da dünyanın ilk otonom yolcu gemisi hizmete başladı

Japonya, deniz taşımacılığında yeni bir çağın kapılarını araladı.

Nippon Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Okayama Eyaleti'ndeki Shin-Okayama limanı ile Shodoshima Adası'ndaki Tonosho Limanı arasında sefer yapan yolcu feribotu, hükümet onayının ardından 11 Aralık itibarıyla yarı otonom olarak çalışmaya başladı.

İŞ GÜCÜ KRİZİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Gemide düzenlenen basın toplantısında konuşan Nippon Vakfı Genel Müdürü Mitsuyuki Unno, bu girişimin Japonya'nın giderek büyüyen işgücü açığı sorununa bir çözüm olabileceğini belirtti.

Proje aynı zamanda, uzak yerleşim adalarına ulaşımın sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor.

Düzenlenen gösteri seferinde iskeleden yavaşça ayrılan feribot, sakin sularda başarılı bir seyir gerçekleştirdi.

Sistemin yeteneklerinin sergilendiği testte gemi, öndeki başka bir deniz aracını tespit ederek otomatik olarak rota değiştirme manevrasını başarıyla uyguladı.

HEDEF: TAM OTONOM SİSTEM VE GÜVENLİK

Geminin işletmecisi Kokusai Ryobi Ferry, mürettebatın sisteme tam olarak aşina olmasının ardından otonom navigasyon fonksiyonlarının tamamını kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.

Nippon Vakfı ve 50'den fazla şirketin katılımıyla yürütülen daha geniş kapsamlı bir projenin parçası olan bu girişim, deniz lojistiğini istikrara kavuşturmayı ve insan hatasından kaynaklanan deniz kazalarını azaltmayı amaçlıyor.