Google, sıradan kulaklıkları anında tercümana dönüştürüyor

Google, Apple'ın Canlı Çeviri özelliğine doğrudan rakip olan ve özel bir donanım gerektirmeyen yeni konuşmadan konuşmaya çeviri teknolojisini kullanıma sundu.

Daha önce sadece şirketin kendi ürünü olan Pixel Buds kulaklıklarda bulunan bu özellik, artık piyasadaki herhangi bir kulaklıkla sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

GEMINI DESTEKLİ BAĞLAMSAL ÇEVİRİ

Şu an beta sürümünde olan "Canlı Çeviri" özelliği, Android kullanıcıları için ABD, Meksika ve Hindistan'da 70'ten fazla dilde aktif hale getirildi.

Google, çeviri kalitesini artırmak için Gemini yapay zeka modelini kullandığını ve bu sayede deyimlerin kelime kelime değil, bağlamsal bütünlük içinde çevrildiğini belirtiyor.

APPLE EKOSİSTEMİNE MEYDAN OKUYOR

Teknoloji devi, bu özelliğin 2026 yılında iOS işletim sistemine ve daha fazla ülkeye genişletileceğini duyurdu.

Apple'ın benzer özelliği yalnızca belirli AirPods modelleriyle sınırlıyken, Google'ın sunduğu çözümün donanım bağımsız olması rekabette önemli bir avantaj sağlıyor.