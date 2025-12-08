Avrupa Komisyonu, X'e 120 milyon euroluk mavi tik cezası kesti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Komisyonu, sosyal medya devi X hakkında 2024 yılında başlattığı geniş kapsamlı soruşturmayı sonuçlandırdı.

Komisyon, platformun ücretli abonelik sistemiyle dağıttığı mavi tik işaretinin kullanıcılarda yanlış bir güven algısı oluşturduğunu belirledi.

KULLANICILARI YANILTIYOR

Karara göre, platformun sunduğu mavi tik rozeti, kullanıcıya hesabın doğrulandığı izlenimi veriyor ancak herkes ücret ödeyerek bu işarete sahip olabiliyor.

Şirketin hesabın arkasındaki kişiyi gerçek anlamda doğrulamaması, AB Dijital Hizmetler Yasası'nın "aldatıcı tasarımlara yer vermeme" ilkesini ihlal ediyor.

ŞEFFAFLIK VE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI

Kesilen cezanın bir diğer önemli nedeni ise X’in reklam arşivinin gerekli şeffaflık ve erişilebilirlik standartlarını karşılayamaması oldu.

Platformun reklam arşivinde süreci yavaşlatan tasarımsal engellerin yanı sıra, reklamı ödeyen tüzel kişi ve reklam konusu gibi temel bilgilerin eksik olduğu tespit edildi.

Komisyon ayrıca X'in, araştırmacıların kamuya açık verilere erişim sağlamasına izin vermeyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı.

Şirketin kullanım koşullarının bağımsız veri toplamayı yasaklaması, AB genelindeki sistemik risklere yönelik araştırmaları sekteye uğratıyor.

X İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

X’in mavi tik uygulamasıyla ilgili ihlalleri gidermek için 60 iş günü, reklam arşivi ve veri erişimi sorunlarını çözmek için ise 90 gün süresi bulunuyor.