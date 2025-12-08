Telefon mu powerbank mi: Honor X80, 10.000 mAh batarya ile geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor X80 akıllı telefon, Çin Kalite Sertifikası (CQC) veritabanında listelenerek resmi lansmanına bir adım daha yaklaştı.

Bu gelişme, cihazın teknik detaylarını doğrularken piyasaya sürülme tarihinin de yakın olduğunu gösterdi.

10.000 MAH KAPASİTELİ DEV BATARYA

Sertifika kayıtlarına göre yeni cihaz, dayanıklılığı büyük ölçüde artıracak olan 10.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelecek.

Bir önceki model olan Honor X70'in 8300 mAh'lik kapasitesiyle kıyaslandığında, X80 modeli pil ömrü konusunda çok ciddi bir iyileştirme sunacak.

PERFORMANS VE OYUN ODAKLI OLACAK

Honor X80'in, önceki nesillere kıyasla daha güçlü bir performans ve gelişmiş oyun deneyimi vaat ettiği belirtiliyor.

Cihazın sadece pil kapasitesiyle değil, aynı zamanda çevre dostu yapısı ve dinamik enerji yönetimiyle de seleflerini geride bırakması bekleniyor.

5G DESTEĞİ VE TEKNİK DETAYLAR

2025010915830460 numarasıyla sertifikalanan cihazın, şarj edilebilir Li-ion Polimer pil teknolojisine ve 5G bağlantı desteğine sahip olduğu kesinleşti.