Çin'den GPT-5'e rakip geliyor: DeepSeek R2

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, OpenAI'nin GPT-5 modeline karşı iddialı bir rakip çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirketin yeni nesil dil modeli DeepSeek-R2'nin 15-30 Ağustos tarihleri arasında tanıtılabileceği iddia edildi.

TAMAMEN HUAWEI'NİN YERLİ ÇİPLERİYLE EĞİTİLDİ

Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, tamamen Huawei'nin yerli Ascend 910B çipleri ile eğitilmiş olması.

Bu durum, Çin'in ABD yapımı çiplere olan bağımlılığını azaltma stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

GPT-4'TEN YÜZDE 97 DAHA UCUZ MALİYET

DeepSeek-R2'nin eğitim maliyetinin, GPT-4'ün maliyetinin sadece yüzde 3'ü olduğu belirtiliyor.

Bu durum, modelin API erişiminin çok daha ucuz olabileceği ve OpenAI gibi devler üzerinde ciddi bir fiyat baskısı oluşturabileceği anlamına geliyor.