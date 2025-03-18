Çinli Baidu'dan iki yeni yapay zeka modeli: Ernie 4.5 ve Ernie X1

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Baidu, yapay zeka alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, geliştirdiği Ernie ailesine iki yeni üye ekledi: Ernie 4.5 ve Ernie X1. Bu modeller, Baidu'nun yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemesini gözler önüne seriyor.

ERNIE 4.5: DUYGUSAL ZEKA

Ernie 4.5, Baidu'nun temel yapay zeka modelinin en son sürümü olarak karşımıza çıkıyor. İnsan duygularını, alaycılığı ve mizahı daha iyi anlama yeteneğiyle dikkat çeken bu model, "yüksek EQ" olarak tanımlanıyor.

Ernie 4.5, memleri, hicivleri ve karmaşık dili daha doğal bir şekilde yorumlayabiliyor, böylece etkileşimlerin daha insani hissedilmesini sağlıyor.

Model, aynı zamanda çok modlu işlemeyi de destekliyor. Metin, resim, ses ve video analiz edip üretebilen Ernie 4.5, içerik oluşturma ve medya analizi gibi alanlarda kullanışlı bir araç haline geliyor.

ERNIE X1: UYGUN FİYATLI VE GÜÇLÜ ALTERNATİF

Baidu, Ernie X1 adını verdiği yeni bir akıl yürütme odaklı yapay zeka modelini de tanıttı. Reuters'ın haberine göre, Ernie X1, DeepSeek R1 kadar iyi performans gösterirken, maliyeti yarı yarıya daha düşük. Bu da onu işletmeler ve geliştiriciler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Ernie 4.5 gibi çok modlu yeteneklere sahip olan Ernie X1, metin, resim, ses ve video işleyebiliyor. Baidu, daha düşük bir fiyata güçlü performans sunarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

BAIDU'NUN YAPAY ZEKA MÜCADELESİ VE GELECEK PLANLARI

Baidu, yapay zeka alanındaki erken yatırımlarına rağmen, küresel pazarda beklediği başarıyı henüz yakalayamadı.

OpenAI şirketinin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği modeller, yoğun rekabetle karşı karşıya kaldı.

Ancak Baidu, bu durumdan vazgeçmiyor ve Ernie 5'i piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni modelin daha da gelişmiş çok modlu özelliklere sahip olması bekleniyor.