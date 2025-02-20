Çinliler, süper bilgisayarlarda ABD'li Nvidia'yı geçti

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Çinli araştırmacılar, yerli GPU'lar kullanarak süper bilgisayarlarda Nvidia'yı geride bıraktı.

Yeni bilgisayar modelleri, Nvidia destekli ABD süper bilgisayarlarına kıyasla neredeyse on kat hız artışı sağladı.

Bu başarı, Amerika'nın yüksek performanslı bilgisayarlardaki hakimiyetine meydan okuyor ve Çin'in gelişmiş teknolojideki artan öz güvenini gösteriyor.

ABD TEKNOLOJİ YAPTIRIMLARINA YANIT

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e sıkı yaptırımlar uygulayarak Nvidia'nın A100 ve H100 gibi gelişmiş GPU'larına erişimi kısıtladı.

Ayrıca, Nvidia'nın CUDA yazılımı Nvidia olmayan donanımlarla uyumlu olmadığından bağımsız algoritma geliştirmeyi zorlaştırıyor.

Buna karşılık Çin, bu teknolojik engelleri aşmak için kendi donanım ve yazılım çözümlerini geliştirmeye odaklandı.

PARALEL HESAPLAMA MODELİNDE BAŞARI

Nanjing'deki Hohai Üniversitesi'nden Profesör Nan Tongchao liderliğindeki araştırma ekibi, yenilikçi bir "çok düğümlü, çok GPU'lu" paralel hesaplama modeli oluşturdu.

Bu yaklaşım, veri aktarımını ve görev koordinasyonunu optimize ederek performans kayıplarını azaltıyor ve verimliliği artırıyor.

6 kat hızlanma elde etmek için 64 düğüm gerektiren ABD TRITON sisteminin aksine, Çin modeli aynı şeyi yalnızca 7 düğümle başardı.

Bu, düğüm kullanımında yüzde 89'luk bir azalmayı temsil ediyor ve sistemi daha verimli ve maliyet açısından etkili hale getiriyor.

SÜPER BİLGİSAYARIN ÖZELLİKLERİ

Süper bilgisayar sistemi, yerli bir x86 hesaplama platformu kullanılarak inşa edildi. 2,5 GHz'de çalışan 32 çekirdek ve 64 iş parçacığına sahip Hygon 7185 CPU'ları kullandı.

Çin'de geliştirilen GPU'lar 128 GB bellekle donatılmıştı. Sistem ayrıca düğümler arasında verimli iletişimi sağlamak için 200 Gb/s ağ bant genişliği kullandı.