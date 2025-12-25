Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dijitalleşme ve yapay zekâ kalkınma stratejimizin merkezinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından geliştirilen ve 2025 Dünya Odalar Yarışması’nda “En İyi Oda İnovasyonu Projesi” kategorisinde dünya birinciliği kazanan ATONET Akıllı Asistan projesinin lansmanı, ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"DÖNÜŞÜMÜ DOĞRU OKUYAN ÜLKELER, GELECEĞİ KAZANACAK"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijitalleşme ve yapay zekânın artık yalnızca teknoloji alanı değil, ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve küresel rekabet gücünü belirleyen temel unsurlar haline geldiğini vurguladı.

Yılmaz, “Üretimden ticarete, kamu yönetiminden küresel değer zincirlerine kadar uzanan bu dönüşüm, ülkelerin gelecekte hangi ligde yer alacağını da belirliyor. Türkiye, dijitalleşme ile yapay zekâyı kalkınma stratejisinin merkezine alan bütüncül yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirmektedir” dedi.

SANAYİ VE AR-GE VERİLERİYLE TÜRKİYE VURGUSU

Pandemi öncesine kıyasla sanayi üretimini yüzde 30,6 artıran Türkiye’nin, Almanya ve İtalya gibi sanayi ülkelerinin gerileme yaşadığı bir dönemde Avrupa’nın üretim lokomotiflerinden biri haline geldiğini ifade eden Yılmaz, imalat sanayii katma değerinde Türkiye’nin dünya 14’üncüsü konumunda olduğunu söyledi.

Yılmaz, 2002 yılında 1 milyar doların altında olan Ar-Ge harcamalarının 2024 itibarıyla 19,9 milyar dolara ulaştığını, milli gelir içindeki payının ise yüzde 1,5 seviyesine çıktığını kaydetti.

"MAL VE HİZMET TİCARETİMİZ 393 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türkiye’nin ihracat performansına da değinen Yılmaz, mal ihracatının 271 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 122 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Mal ve hizmet ticaretimiz toplamda 393 milyar dolar seviyesinde. Hizmet ticaretinde verdiğimiz fazla, cari denge açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde bu alanı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KALDIRAÇLARINDAN BİRİ OLACAK"

Dijital altyapının Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yapay zekâ odaklı bir sıçramaya yöneldiğini belirten Yılmaz, nihai hedefin yapay zekâ devrimini Türkiye Yüzyılı vizyonunun ana kaldıraçlarından biri haline getirmek olduğunu söyledi.

"ATO'NUN BAŞARISI, HEPİMİZİ GURURLANDIRDI"

ATO’nun dijital dönüşüm sürecinde stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, “ATONET Akıllı Asistan, Ankara Ticaret Odası’nın yenilikçi ruhunun ve süreklilik gösteren dönüşüm anlayışının bir ürünüdür. Bu projenin dünya birinciliği kazanması, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

BARAN: "İŞ DÜNYASINI GELECEĞE TAŞIYAN BİR PROJE"

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATONET Akıllı Asistan’ın üyelerin bilgi ve hizmetlere 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlayan bir yapay zekâ çözümü olduğunu belirterek, “Bu proje yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefimizin güçlü bir yansımasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

HİSARCIKLIOĞLU: "BU BAŞARI, TÜRKİYE ADINA GURUR VERİCİ"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise ATO’nun 41 ülkeden 83 projeyi geride bırakarak dünya birinciliğine ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, “150 ülkeyi temsil eden küresel odalar platformunda bu başarının Türkiye’den ve Ankara’dan çıkması, bizler için ayrı bir gurur vesilesidir” diye konuştu.