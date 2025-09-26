Destek sonlanıyordu: Avrupa'daki Windows 10 kullanıcıları için iyi haber geldi

Microsoft, 14 Ekim 2025’te resmi desteği sona erecek olan Windows 10 için Avrupa'daki kullanıcılara yönelik önemli bir geri adım attı.

Tüketici hakları grubunun girişimleri sonucunda şirket, "Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri" (ESU) programını bölgedeki kullanıcılara koşulsuz ve ücretsiz sunmak zorunda kaldı.

YEDEKLEME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Microsoft, başlangıçta bu ek güvenlik güncellemelerine erişim için kullanıcıların Windows Backup özelliğini etkinleştirmesini şart koşuyordu.

Bu şart, kullanıcıları OneDrive depolama sınırlarını aşmaya ve potansiyel olarak ek ücret ödemeye zorlayabileceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Avrupa'daki tüketici haklarını savunan Euroconsumers grubunun girişimleri sonucunda Microsoft, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) yaşayan kullanıcılar için bu yedekleme zorunluluğunu kaldırmayı kabul etti.

KARAR SADECE AVRUPA'DAKİ TÜKETİCİLER İÇİN GEÇERLİ

Bu değişiklik yalnızca bireysel tüketiciler için geçerli olacak; işletmelerin ek Windows 10 güvenlik güncellemeleri için hâlâ ücret ödemesi gerekiyor.

Ayrıca bu ücretsiz ESU imkânı, yalnızca Avrupa'da geçerli. Diğer bölgelerdeki kullanıcıların, ek güvenlik güncellemeleri için hâlâ yedekleme yapması veya ödeme yapması gerekebilir.