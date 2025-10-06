Draconid meteor yağmuru 8 Ekim'de zirveye ulaşacak

Gök bilim meraklıları için haftanın en önemli olayı Draconid meteor yağmuru, 8 Ekim 2025'te zirve yapacak.

Gösterinin en yoğun anlarının, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde yaşanması bekleniyor.

EN İYİ İZLEME ZAMANI AKŞAM SAATLERİ

Çoğu meteor yağmurunun aksine, Draconidleri izlemek için en iyi zaman gece yarısından sonra değil, akşamın erken saatleri olacak. Zirve anında saatte yaklaşık 10 yavaş hareket eden meteor görmeyi bekleyebilirsiniz.

Ancak gökyüzünde olacak olan küçülen Ay'ın, bazı daha sönük meteorların fark edilmesini zorlaştırabileceği belirtiliyor.

En iyi manzarayı yakalamak için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir yer bulmanız ve teleskop olmadan sadece yukarı bakmanız yeterli.

BU YIL DAHA BÜYÜK BİR GÖSTERİ OLABİLİR

Draconidler, 21P/Giacobini-Zinner kuyrukluyıldızının arkasında bıraktığı enkazdan kaynaklanıyor.

Bu kuyrukluyıldızın bu yıl mart ayında Güneş'e en yakın geçişini yapmış olması, her zamankinden daha büyük bir meteor yağmuru gösterisi için umutları artırıyor.

Çoğu yıl oldukça sakin geçse de Draconidler bazen doğru koşullar altında gökyüzünde yüzlercesinin süzüldüğü gerçek bir şölene dönüşebiliyor.