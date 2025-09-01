Abone ol: Google News

Dünyanın ilk 'tüm frekanslı' 6G çipi, 100 Gbps hızında veri iletebiliyor

Çinli bilim insanları, hem kentsel hem de kırsal alanlarda kullanılan tüm frekans bantlarında saniyede 100 gigabit (Gbps) üzerinde hız sunabilen dünyanın ilk "tüm frekanslı" 6G çip'ini geliştirdi.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 17:40
Çinli bilim insanları, Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmayla dünyanın ilk "tüm frekanslı" 6G çipini tanıttı.

Bu çığır açan gelişme, uzak bölgelerde bile saniyede 100 gigabitin (Gbps) üzerinde mobil internet hızı sunabiliyor.

TÜM CİHAZLAR İÇİN TEK ÇİP

Günümüzde farklı cihazlar 3 GHz'den 100 GHz'e kadar farklı frekans bantları kullanırken  bu yeni 6G çip, tüm bu frekansları destekleyerek parçalı çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Bu sayede, yaklaşık 50 GB boyutunda yüksek çözünürlüklü bir 8K filmi saniyeler içinde aktarmak mümkün hale geliyor.

DİJİTAL UÇURUMU KAPATMA HEDEFİ

Pekin Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki ekip, bu teknolojinin kentsel ve kırsal alanlar arasındaki dijital uçurumu kapatabileceğini umuyor.

