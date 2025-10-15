Dünyanın ilk Wi-Fi 8 donanımı başarıyla test edildi

Ağ teknolojileri üreticisi TP-Link, Wi-Fi 8 donanımının erken bir prototipini başarıyla test ederek, yeni nesil bağlantı standardının geliştirilmesinde kritik bir dönüm noktasına ulaştı.

Test, Wi-Fi 8'in (802.11bn) sinyal ve veri aktarım yeteneklerini doğrulayarak gelecekteki tüketici ürünleri için yolunu açtı.

ÖNCELİK HIZ DEĞİL, BAĞLANTI İSTİKRARI

Selefinin aksine, bu yeni standart salt hıza odaklanmak yerine bağlantı kararlılığına öncelik veriyor.

Qualcomm'a göre Wi-Fi 8, birçok cihazın aynı bağlantıyı paylaştığı düşük sinyalli veya yoğun ağ ortamlarında cihazları çevrimiçi ve istikrarlı tutmak için tasarlandı.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

Wi-Fi 8'in aynı anda daha fazla cihazı desteklemesi ve kullanıcılar evlerinde hareket halindeyken bile gecikmeyi (latency) azaltması bekleniyor.

Bu durumun, özellikle oyun ve yayın deneyimlerini büyük ölçüde iyileştirmesi öngörülüyor.

Ayrıca, görüntülü görüşmeler sırasında yaşanan donma, kopma ve "robot sesi" gibi sorunların da önüne geçebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ÇIKIŞ TARİHİ

Wi-Fi 8, 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantlarını kullanacak ve teorik olarak 23 Gbps'ye kadar en yüksek veri hızına ulaşabilecek.

Standardın 2028 yılına kadar IEEE tarafından resmi olarak onaylanması bekleniyor.