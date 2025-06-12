Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroid, James Webb teleskobuyla izlenecek

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya'ya çarpma ihtimali olan '2024 YR4' isimli asteroidin, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yardımıyla izleneceğini bildirdi.

ESA'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, daha önce yüzde 1,33 olarak belirtilen 2024 YR4 asteroidinin dünyaya çarpma ihtimalinin, 2032 için yaklaşık yüzde 2 olarak güncellendiği belirtildi.

İKİNCİ GÖZLEM FAALİYETLERİ MAYISTA YÜRÜTÜLECEK

2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma ihtimalinin giderek artacağı ancak sonradan da azalacağı kaydedilen açıklamada, asteroid hakkında daha çok bilgiye sahip olunması için JWST'nin kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada gözlemlerin, ilk olarak asteroidin en izlenebilir halde olacağı martın başında yapılacağı aktarılarak, ikinci gözlem faaliyetlerinin mayısta yürütüleceği bilgisi paylaşıldı.

BOYUTUN 40-100 METRE GENİŞLİĞİNDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Asteroidin 2028'de tekrar gözlemlenebilir duruma geleceği belirtilen açıklamada, gök bilimcilerinin bu gözlemler sayesinde asteroidin büyüklüğü hakkında daha net bilgiler edinebileceği kaydedildi.

Söz konusu gök cismi, ilk olarak 27 Aralık 2024'te Şili'deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edilirken, boyutlarının 40 ile 100 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

ÇARPMASI HALİNDE 50 KM'LİK ALANA ZARAR VEREBİLİR

Öte yandan gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceğini öngörüyor.

Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenmeye devam edileceğini ve çarpma ihtimaline karşı ise asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağını kaydediyor.