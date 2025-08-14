Dünya'ya en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri'ye gitmek için uzay aracı tasarlandı

Bilim insanları, insanlığın yıldızlara yolculuk hayalini bir adım öteye taşıyan devrim niteliğinde bir konsept tasarladı.

"Chrysalis" adı verilen bu devasa uzay gemisi, 2 bin 400 yolcuyu 400 yıl sürecek ve içinde birden fazla kuşağın yaşayacağı bir yolculukla en yakın yıldız sistemi Alfa Centauri'ye taşımak için planlandı.

KENDİ KENDİNE YETEN BİR DÜNYA

Yaklaşık 58 kilometre uzunluğundaki gemi, yapay yer çekimi için kendi etrafında dönecek ve Rus matruşka bebekleri gibi iç içe geçmiş katmanlardan oluşacak.

Bu katmanlarda tarım alanları, yaşam modülleri, parklar, okullar ve endüstriyel tesisler gibi kendi kendine yeten bir medeniyet için gereken her şey bulunacak.

YOLCULUK İÇİN IŞIK HIZININ YÜZDE 1'İ GEREKLİ

Bu 400 yıllık yolculuğu mümkün kılmak için geminin, ışık hızının yaklaşık yüzde 1'i gibi muazzam bir hıza (yaklaşık 3.275 km/s) ulaşması gerekiyor.

Bu hız, insanlığın bugüne kadar ürettiği en hızlı uzay aracı olan Parker Solar Probe'un hızından oldukça fazla olduğundan, bu tasarım şimdilik bilim kurgu alanında kalmaya devam ediyor.