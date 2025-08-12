Dünya'yı teğet geçecek asteroid Ay'a çarpabilir

Bilim insanları, 2024'ün sonlarında keşfedilen ve "şehir katili" olarak anılan 2024 YR4 adlı asteroidin rotası hakkında yeni ve şaşırtıcı bir olasılığı tartışıyor.

Daha önce Dünya için bir tehdit oluşturan uzay kayasının, gezegenimizi ıskalasa bile 2032'de Ay'a çarpabileceği belirtiliyor.

DÜNYA GÜVENDE AMA AY RİSK ALTINDA

Yapılan son gözlemler, yaklaşık 60 metre çapındaki asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığını ortadan kaldırdı.

Ancak bu veriler, aynı asteroidin yüzde 4,3 ihtimalle Ay'a çarpabileceğini göstererek gezegen savunması için yeni bir tartışma başlattı.

OLASI BİR ÇARPMANIN SONUÇLARI

Olası bir Ay çarpmasının Dünya'daki insanlar için doğrudan bir tehlikesi bulunmasa da fırlatılacak enkazın gezegenimizin yörüngesindeki iletişim ve navigasyon uyduları için bir risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Böyle bir çarpışmanın ayrıca, Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek parlak bir flaş ve ardından yoğun bir meteor yağmuru yaratabileceği de öngörülüyor.

Bilim insanları, çarpışmanın Ay'da 1 kilometre genişliğinde bir çarpma krateri oluşturabileceğini söylüyor.

Modellemeye göre, bu, Ay'da 5 bin yıldaki en büyük çarpma olacak ve 100 milyon kilograma kadar Ay kayası ve tozunun açığa çıkmasına neden olabilir.