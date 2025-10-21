Düşük satışlar nedeniyle iPhone Air üretimi azalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iPhone Air modelinin üretim planlarında değişikliğe gidiyor. Mizuho Securities'e göre şirket, bu modelin üretimini, zayıf talep nedeniyle 1 milyon adet azaltacak.

BATI PAZARLARINDA TALEP ZAYIF

iPhone Air, özellikle Batı pazarlarında beklenen ilgiyi göremedi. Buna karşılık, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri satışa çıktıkları ilk günden itibaren yüksek talep görüyor.

ÇİN'DEKİ BAŞARI YETMEDİ

Model, Çin pazarında piyasaya sürüldüğü ilk gün tükenmiş olsa da bu yerel başarı küresel tabloyu değiştirmeye yetmedi. Bu durum, Apple'ın üretim planlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu.

HEDEF IPHONE 17 VE PRO MODELLERİ

Apple, toplam iPhone 17 serisi üretim hedefini 88 milyondan 94 milyona çıkardı.

Ancak bu artıştaki asıl yük, daha fazla talep gören iPhone 17 ve Pro modellerine kaydırılacak.