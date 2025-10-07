Düşünme tarzını değiştiren 13 ChatGPT komutu

ChatGPT'yi komutlarla yönlendirmek, yani nasıl çalışmasını istediğini net bir şekilde söylemek" çok işe yarar.

Doğru komutları verdiğinizde ChatGPT sadece bir "yanıt makinesi" değil, size meydan okuyan, geri bildirim veren, düşüncelerinizi netleştiren bir antrenör haline gelir.

Komutları doğru kullandığınızda ChatGPT:

Hedeflerinize ulaşmanız için net adımlar çıkarabilir,

Kör noktalarınızı fark ettirip güçlü sorular sorabilir,

Sizin yerinize düşünmek yerine sizi düşündürmeye sevk edebilir.

Kullanıcıların denedikleri ve forumlarda paylaştıkları eleştirel bakış açısını geliştirecek ChatGPT komutlarını sizin için derledik.

İşte, ikilemde kaldığınız konularda kullanmanız gereken 13 komut:

1. TAM TERSİNİ SORGULAYIN

Bir düşünceyi sorgulamadan kabul ediyor olabilirsiniz.

Komut: "Bu konuyla ilgili tam zıt kaynakları ve görüşleri sun. Hangi yönlerimi sorgulamam gerekir?"

2. FİKİRLERİNİZ KUSURSUZ MU?

Kendi fikrinizi kusursuz sanıyor olabilirsiniz.

Komut: "Beni bunun korkunç bir fikir olduğuna ikna etmeye çalışsaydınız, en güçlü argümanlarınız ne olurdu?"

3. KARİYER DEĞİŞTİRİRKEN

Büyük kararlar almadan önce yalnızca ilk etkiler değil, zincirleme sonuçlar da önemlidir.

Komut: "İlk dereceden etkilerin ötesinde, hangi ikinci ve üçüncü dereceden sonuçları dikkate almalıyım?"

4. SORUN ÇÖZÜLMÜYORSA

Bir sorun çözülmüyorsa, gözden kaçan faktörler olabilir.

Komut: "Çözüm denemeleri yapmama rağmen [sorun] devam ediyor. Hangi faktörleri atlıyor olabilirim?"

5. STATÜKO SORGUSU

"Her zaman yaptığımız gibi" yaklaşımı yetersiz kalıyorsa:

Komut: "Bu süreci kökten değiştirmek isteseydik, nasıl bir yol izlemeliydik?"

6. NETLEŞELİM

Düşünceler bulanık olduğunda netlik kazanın.

Komut: Konu hakkında anlam çıkarmaya çalışıyorum. Aslında neyi çözmeye çalıştığımı netleştirmeme yardım eder misin?"

7. HEDEFLENDİRME

Yoğun çalışmanıza rağmen tatmin olmuyorsanız:

Komut: "Şu anda bu hedef için çalışıyorum. Bu gerçekten değer verdiğim şeylerle uyumlu mu, yoksa yanlış bir hedef mi?"

8. KARARLARINIZI KORKU MU YÖNLENDİRİYOR?

Korkular, kararlarınızı gölgeliyor olabilir.

Komut: "Tereddüt ediyorum çünkü [korku] korkusu yaşıyorum. Bu korku rasyonel mi? En kötü ne olabilir?"

9. YENİ BAKIŞ AÇILARI

Kendi düşünce kalıplarınızda sıkıştıysanız:

Komut: "İşte düşündüklerim: (Düşüncenizi yazın) Çok farklı bir dünya görüşüne sahip biri buna ne derdi?"

10. İLERLEMEYİ ÖLÇÜN

Gerçekten ilerliyor musunuz, yoksa yerinizde mi sayıyorsunuz?

Komut: "Son zamanlarda [alışkanlık/hedef] üzerinde çalışıyorum. Mevcut eylemlerime göre yolda mıyım, yoksa boşuna mı uğraşıyorum?"

11. DEĞERLERİNİZİ SORGULAYIN

Kendinizi kötü hissediyor ama nedenini bilmiyorsanız:

Komut: "Son zamanlarda uyumsuz hissediyorum. Şu anda hangi kişisel değerleri ihmal ediyor ya da tehlikeye atıyor olabilirim?"

12. ALTERNATİF YOLLAR

Tek bir çözümde ısrar etmek yerine farklı yollar görmek için:

Komut: "Şu sorunu çözmek için hangi alternatif yolları deneyebilirim? Bana alışılmışın dışında fikirler sun."

13. ELEŞTİREL GERİ BİLDİRİM

Daha sağlıklı düşünmek için kendinizi sorgulatın.

Komut: "Bu fikrimdeki zayıf noktaları ve gözden kaçırdığım tehlikeleri bana açıkça göster."