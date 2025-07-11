e-SIM'lere kötü haber: Erişim yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 10 Temmuz 2025 tarihinde aldığı kararla, Türkiye'den erişilebilen çok sayıda uluslararası eSIM sağlayıcısına erişim engeli getirdi.
Karar, yurt dışında uygun fiyatlı mobil internet sunan eSIM servislerini kullanan binlerce vatandaşı doğrudan etkiledi.
8 SAĞLAYICIYA YASAK
Erişimi engellenen platformlar arasında Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve BNESIM gibi popüler eSIM sağlayıcıları yer alıyor.
BTK'nın "E-98966759-450.08-36681" sayılı belge ile yürürlüğe koyduğu karar, Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanmaya başlandı.