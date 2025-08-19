Efsane oyun Euro Truck Simulator 2, PlayStation ve Xbox'a geliyor

Uzun yıllardır yalnızca PC platformuna özel olan popüler simülasyon oyunu Euro Truck Simulator 2 için konsol oyuncularını sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Oyun, PlayStation ve Xbox'ın mobil mağaza uygulamalarında görünmeye başlayarak konsollara geleceğinin ilk resmi sinyalini verdi.

MAĞAZA SAYFALARI ORTAYA ÇIKTI

Oyunun mağaza sayfaları, PlayStation Store ve Xbox Store'un mobil uygulamalarında "çok yakında" (coming soon) etiketiyle listelendi.

Bu durum, geliştirici SCS Software'in resmi duyurusunun an meselesi olduğunu gösteriyor.

DUYURU GAMESCOM FUARI'NDA GELEBİLİR

Geliştirici ekip, daha önce yaptıkları açıklamalarda Gamescom fuarı kapsamında PlayStation ve Microsoft yetkilileriyle görüşeceklerini belirtmişti.

Bu nedenle Euro Truck Simulator 2'nin konsol versiyonlarının resmi duyurusunun bu fuarda yapılması bekleniyor.