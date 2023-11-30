Elon Musk, reklamverenleri hedef aldı: Bana parayla şantaj yapanlar s... gitsin X’e reklam vermekten vazgeçenler ve bu yönde sinyal verenler, Musk'ın sert ifadeleriyle karşılaştı. Sosyal medya platformunun sahibi, "Biri bana reklamla, parayla şantaj yaparsa, s... gitsin" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Yahudi karşıtı olmakla suçlanıyor.

Musk, eleştiri oklarının kendisine yöneltilmesinin ardından İsrail'e ziyarette bulundu.

Suçlamaların odağındaki Musk'ın X platformuna reklam veren Apple, Disney, IBM, Oracle ve Paramount gibi büyük şirketler, bundan vazgeçtiklerini duyurdu.

Bir konferansa konuşmacı olarak katılan Musk'a, İsrail'deki temasları soruldu.

Reklamverenlerin X'e karşı tutumu Musk'a soruldu

Ziyaretin, halk arasında "özür turunun bir parçası" olduğuna yönelik algı oluştuğunu söyleyen moderatör, reklamverenlerin X'ten ayrıldığına dair haberleri hatırlattı.

Moderatör, Disney Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger ile konuştuklarını söylediği anda, Elon Musk araya girdi.

Disney'i hedef aldı: Reklam vermeyin

Günün erken saatlerinde sahnedeyken Disney'in Musk'a bağlı olmasını istemediğini söyleyen Disney CEO'suna seslenen ABD'li teknoloji milyarderi, "Reklam vermeyin." dedi.

"Biri parayla şantaj yaparsa, s... gitsin"

Tepkisini sert biçimde dile getiren Musk, şöyle devam etti:

Biri bana reklamla, parayla şantaj yaparsa, s... gitsin. Net mi? Öyle olduğunu umuyorum. Selam Bob.

75 milyon dolar kaybetme riski

New York Times'ın aktardığına göre, 100'den fazla marka, X'te reklamlarını durdurdu. Söz konusu sosyal medya şirketinin, yıl sonuna kadar 75 milyon dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili belgelerin, şirketin "önceden bilinenden daha zor bir durumda" olduğunu gösteriyor.

Belgelerde Airbnb, Amazon, Coca-Cola ve Microsoft gibi, çoğu sosyal ağdaki reklamlarını durdurmuş veya bunu düşünen 200'den fazla reklam listeleniyor.

"Özür turunda değildim"

Öte yandan Musk, İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin, "Bir özür turunda değildim." dedi.

İsrail'e yaptığı son ziyaretin, kendisine yönelik eleştirilere yanıt olmadığını belirten Musk, hakarete maruz kalmaktan çekinmediğini söyledi.

Elde edilen geliri bağışlayacak

Musk, X'in "Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç'a ve Kızılay'a bağışlayacağını" duyurmuştu.

Bu finansman, yardım ve haber kuruluşları ile çatışmayla ilgili içeriğin reklamını yapan diğer gruplar tarafından satın alınan reklamlardan elde edilen geliri içerecek.