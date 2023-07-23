Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştiriyor Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, son günlerde Meta'nın hayata geçirdiği ve son günlerde hızlı üye artışı kaydeden Threads platformuyla mücadele ediyor.

Platformda yapılan değişiklikler, Twitter'ın gelirlerini olumsuz etkilese de Musk vazgeçmiyor..

Twitter'ın baş teknoloji yöneticisi Musk, sosyal medya hesabından Twitter'ın klasik 'kuş' logosunun 'X' harfiyle değiştirileceğini duyurdu.

"Tüm kuşlara veda ediyoruz"

Musk, paylaşımında "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti.

Radikal değişikliklere imza atmıştı

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.