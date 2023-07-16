Elon Musk, Twitter'ın reklam gelirlerinin düştüğünü açıkladı 52 yaşındaki teknoloji milyarderi, sosyal medya şirketinin yaşadığı zorluktan bahsetti. Musk, "Pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" dedi.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, son günlerde Meta'nın hayata geçirdiği ve son günlerde hızlı üye artışı kaydeden Threads platformuyla mücadele diyor.

Musk'ın platformda yaptığı değişiklikler, Twitter'ın gelirlerini olumsuz etkiledi.

Twitter'ın baş teknoloji yöneticisi Musk, sosyal medya şirketindeki nakit akışının negatif kaldığını söyledi.

Reklam gelirleri düştü, nakit akışı negatif

Musk, "Reklam gelirindeki yaklaşık yüzde 50 düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle negatif nakit akışımız devam ediyor." dedi.

Teknoloji milyarderi, "Başka bir lükse sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmalıyız." diye ekledi.

Twitter için Tesla hisselerini sattı

Tesla ve SpaceX CEO'su, geçen yıl yaklaşık 13 milyar dolarlık borcu içeren 44 milyar dolarlık satın almayla Twitter'ı devralmıştı.

Elon Musk, kısmen bu anlaşmayı finanse etmek için milyarlarca dolarlık Tesla hisselerini satmıştı.

Son günlerde Twitter, içerik oluşturucuları çekmek üzere reklam gelirlerinin bir kısmını dağıtmaya başlamıştı.

Gelir azalmasının nedenleri

Yüzlerce reklamveren, Musk'ın şirkette ciddi personel kesintileri yapmasına ve platformda değişiklikler uygulamasına yanıt olarak Twitter'daki reklam harcamalarını azalttı ya da durdurdu.

Daha önce yasaklanan hesapların yeniden aktif edilmesi ve içerik denetleme yaklaşımındaki değişiklik bu gelişmede etkili oldu.

Çalışanlarına 500 milyon dolar borcu var

Öte yandan Twitter'ın, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından işten çıkarılan binlerce çalışana en az 500 milyon dolarlık kıdem tazminatı ödemeyi reddettiği söyleniyor.