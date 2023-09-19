Elon Musk, X platformu kullanıcılarından aylık ödeme almaya hazırlanıyor Teknoloji girişimcisi Musk, botlarla mücadele etmek üzere X'i ücretli platforma dönüştürmeyi düşündüğünü söyledi.

AA & Ensonhaber

Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk, satın aldığı Twiter'ın adını X olarak değiştirdi.

Musk, sosyal medya platformundaki köklü değişikliklere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

SpaceX ve Tesla'nın da CEO'su olan Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Aylık ödeme hazırlığı

Musk, tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini söyledi.

52 yaşındaki girişimci, bu uygulamanın platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini dile getirdi.

"Bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi"

X platformuyla ilgili planlarını paylaşan Musk, şunları ifade etti:

Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma. Bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi.

"Küçük bir miktar para"

Tech Crunch'ın aktardığına göre, Elon Musk, yeni abonelik ödemesinin ne kadara mal olacağını söylemedi ancak bunu "küçük bir miktar para" olarak nitelendirdi.

X için herkesten ücret alma fikri yeni değil. Musk'ın, geçen yıl platformun tamamı için ödeme duvarı fikrini değerlendirdiği bildirilmişti.

Aylık kullanıcı 550 milyon

Musk ayrıca X için yeni ölçümleri de paylaştı. Buna göre söz konusu sitenin şu anda 550 milyon aylık kullanıcısı var.

Bu kullanıcıların her gün 100 ila 200 milyon gönderi oluşturduğu belirtiliyor.

Fakat Musk'ın paylaştığı bu sayılar arasında haber beslemeleriyle ve spam gönderileriyle ilgili botların yer alıp almadığı bilinmiyor.