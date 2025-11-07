Eski iPhone'lar için iOS 18.7.2 güncellemesi yayınlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, bu hafta başında iOS 26.1 güncellemesini yeni özelliklerle sunmuştu. Şirket şimdi ise, henüz iOS 26'ya geçmemiş veya bu sürümü yüklemeyi tercih etmeyen kullanıcılar için iOS 18.7.2'yi indirmeye açtı.

Bu güncelleme, iPhone XR, iPhone XS ve iPad 7 gibi iOS 26'ya güncellenmeyen cihazları hedefliyor. Güncelleme, yeni özellikler içermiyor ancak kritik güvenlik düzeltmeleri getiriyor.

iOS 18.7.2 GÜVENLİK AÇIKLARINI KAPATIYOR

Yayınlanan sürüm, iOS 26.1'de bulunan birçok güvenlik iyileştirmesini iOS 18 kullanıcılarına taşıyor.

Güncelleme, App Store, Kamera, Bul, Notlar, Safari ve WebKit gibi temel bileşenlerdeki açıkları gideriyor.

Bu yamalar, uygulamaların veya saldırganların özel verilere erişmesine, kullanıcıların parmak izini almasına veya sistemi çökertmesine olanak tanıyabilecek sorunları engelliyor.

Örneğin, Kamera için sunulan güvenlik yaması, uygulamaların kamera erişimi olmadan canlı görüntü bilgilerine erişememesini sağlayarak gizliliği artırıyor.

Ayrıca Mail uygulamasında, "uzak içeriği yükle" ayarı kapalıyken bile resimlerin yüklenmesine neden olan bir hata da düzeltildi.