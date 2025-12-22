Geleneksel oyunlar, Türk gençlerinin sayesinde dijital dünyada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıl sonunda tamamlanacak Erasmus+ KA210 projesi kapsamında geliştirilen dijital oyun içerikleri, resmi web platformu üzerinden erişime açılarak sürdürülebilir hale getirildi. Web tabanlı oyun platformuna dönüştürülen sistem sayesinde kullanıcılar, farklı ülkelere ait geleneksel oyunları çevrim içi olarak oynayabiliyor.

Platformda İtalya’nın scopa, İspanya’nın cinquillo, Romanya’nın ludo ve Türkiye’nin mangala oyunu yer alıyor. Böylece kullanıcılar yalnızca oyun oynamakla kalmıyor, farklı kültürlerin oyun mirasını da tanıma fırsatı buluyor.

"OYUNLARI DİJİTAL ORTAMA AKTARARAK KORUYORUZ"

Okul Müdürü Muhammet Yıldız, okulun uluslararası alanda daha görünür olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Erasmus+ KA210 projesinin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirten Yıldız, “Bu projeyle sınırlar ortadan kalktı. Öğrencilerimiz yeni deneyimler kazandı, farklı ülkelerden insanlarla iletişim kurdu.” dedi.

Projenin kültürel yönüne de dikkat çeken Yıldız, “Öğrencilerimiz farklı kültürleri tanırken, kendi kültürümüze ait oyunları da dijital ortama aktararak gelecek nesiller için korumuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

ALGORİTMADAN TASARIMA, OYUNLAR ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Bahattin Doğan ise dijitalleşen dünyada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Dört ülkeyle ortaklık kurduklarını aktaran Doğan, oyunların geliştirme sürecini şöyle anlattı:

Öncelikle oyunların algoritmaları çıkarıldı, ardından tasarımları yapıldı ve üç boyutlu kontrolleri sağlandı. Öğrencilerimiz hem geleneksel oyunların tüm kurallarını öğrendi hem de bu oyunların dijital ortamda nasıl yönlendirileceğini deneyimledi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI TURNUVALAR

Proje kapsamında yalnızca yazılım çalışmaları yapılmadığını ifade eden Doğan, sunumların ardından atölye çalışmaları ve oyun turnuvaları düzenlendiğini söyledi.

Öğrencilerin farklı ülkelerin oyunlarını bizzat oynayarak tanıdığını belirten Doğan, kültürel etkileşimin projeye güçlü şekilde yansıtıldığını vurguladı.

"ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE İLETİŞİM KURMA FIRSATI BULDU"

Doğan, Zonguldak’ta öğrenciler için uluslararası etkileşim imkanlarının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, proje sayesinde bu engelin aşıldığını dile getirdi:

İspanya, İtalya ve Romanya’dan gelen misafirlerle öğrencilerimiz İngilizce iletişim kurdu. Farklı kültürleri tanıdılar, farklı masa oyunlarını öğrendiler. Aynı zamanda geliştirdikleri oyunlar, dünyanın her yerinden çevrim içi olarak oynanabiliyor.

"YAPTIĞIMIZ OYUNUN YURT DIŞINDA OYNANMASI GURUR VERİCİ"

Projede görev alan 11. sınıf öğrencisi Muhammet Efe Akyüz, çalışmanın kendisi için çok değerli bir deneyim olduğunu belirtti:

Yabancı dilimi geliştirdim ve derslerde öğrendiğim kodlama bilgilerini gerçek bir projede kullandım. Büyüklerimizin oynadığı oyunları bilgisayar ortamına aktardık. Yaptığımız oyunun İtalya’daki ya da İspanya’daki bir öğrenci tarafından oynandığını görmek gurur verici.

11. sınıf öğrencisi Faruk Hamzaçebi de projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve bunun kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.