Eski Rockstar çalışanı açıkladı: GTA 6 fiyatı ne kadar olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken oyunun fiyatlandırmasıyla ilgili spekülasyonlar da artmaya devam ediyor.

Eski Rockstar Games animatörü Mike York, oyunun 100 dolar olacağı yönündeki iddialara yanıt vererek şirketin böyle bir fiyat artışına ihtiyaç duymadığını savundu.

FİYAT ARTIŞI BEKLENMİYOR

York, Rockstar'ın tüketici güvenini zedelememek ve tepki çekmemek adına oyunu mevcut piyasa standardı olan 70 dolar bandında piyasaya süreceğine inandığını belirtti.

Şirketin oyunun satış adetlerinden zaten devasa bir gelir elde edeceğini, bu nedenle fiyatı yükselterek "açgözlü" görünmesine gerek olmadığını ifade etti.

Analistler ve York, oyunun temel sürümünün standart fiyatta kalacağını ancak ekstralar içeren lüks sürümlerin 100 dolar seviyesinde olabileceğini öngörüyor.

Özellikle GTA Online için sunulacak avantajların ve özel paketlerin daha yüksek fiyat etiketleriyle kullanıcılara sunulması muhtemel görünüyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK SATIŞ TAHMİNİ

Oyunun beklentileri karşılayacağından emin olan uzmanlar, ilk hafta satışlarının 3 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için geliştirilen yapımın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.