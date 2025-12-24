ChatGPT Go nedir, özellikleri nelerdir? ChatGPT Go Türkiye fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ChatGPT'nin sunduğu farklı sürümler kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitlenmeye devam ediyor.

Bu sürümlerden biri olan ChatGPT Go, daha pratik, hızlı ve erişilebilir bir yapay zeka deneyimi sunmayı hedefliyor.

ChatGPT Go; performansı, sunduğu özellikler ve uygun fiyat beklentisiyle dikkat çekiyor.

Peki ChatGPT Go nedir, hangi özellikleri sunar ve Türkiye fiyatı ne kadar? İşte ChatGPT Go sürümüne dair merak edilen tüm detaylar...

CHATGPT GO NEDİR

ChatGPT Go, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’nin daha hafif ve uygun fiyatlı bir abonelik seçeneği olarak konuşulan yeni bir sürümüdür.

Özellikle günlük kullanıcıları, öğrencileri ve yapay zekâyı daha ekonomik şekilde kullanmak isteyenleri hedefler.

CHATGPT GO ÖZELLİKLERİ

ChatGPT Go, hızlı ve pratik kullanım odaklı yapısıyla günlük dijital ihtiyaçlara kolay çözümler sunar.

Güncel konular, genel kültür, tanımlar ve kısa açıklamalar hakkında anında bilgi alınabilir.

Kısa makaleler, sosyal medya paylaşımları, açıklama metinleri ve özetler hazırlanabilir.

Konu anlatımları, örnek sorular, özet çıkarma ve anlaşılmayan konuların sadeleştirilmesi sağlanabilir.

İçerik başlıkları, proje fikirleri, yaratıcı metin taslakları ve kampanya önerileri oluşturulabilir.

Metin çevirileri, yazım–imla düzeltmeleri ve basit dil öğrenme alıştırmaları yapılabilir.

Yapılacaklar listesi, kısa planlar ve hatırlatma niteliğinde notlar hazırlanabilir.

Uygulama kullanımı, temel ayar önerileri ve dijital araçlar hakkında açıklamalar alınabilir.

TÜRKİYE FİYATI

ChatGPT Go Türkiye’de aylık 6 dolar fiyat etiketiyle sunuldu.

Web sürümünde satın almak isterseniz 256 TL, mobil uygulamadan almak isterseniz ise aylık 249 TL ödeme yapmak gerekiyor.