Uydu internet hizmeti Starlink, 9 milyon aboneye ulaştı

SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, küresel çapta büyümesini sürdürerek sadece 47 gün içinde 1 milyon yeni kullanıcı kazandı ve toplamda 9 milyon aboneye ulaşmayı başardı.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 14:41
  • SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, kısa sürede 1 milyon yeni abone kazanarak toplamda 9 milyon kullanıcıya ulaştı.
  • Şirket, yörüngede bulunan 9 bin 300'den fazla aktif uyduyla, 155 ülkede yüksek hızlı internet sunuyor.
  • Starlink'in büyümesine, kırsal ve zorlu coğrafyalardaki yoğun talep sebep oluyor ve Tesla, bu teknolojiyi otomobillere entegre etmeyi planlıyor.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından işletilen Starlink, uydu internet sektöründe ulaşılması zor bir rekora daha imza attı.

Şirket tarafından paylaşılan son verilere göre platform, dünya genelindeki aktif abone sayısını 9 milyonun üzerine çıkarmayı başardı.

GÜNLÜK 21 BİN YENİ KULLANICI

Sadece 47 gün gibi kısa bir sürede 1 milyondan fazla yeni abone kazanan şirket, büyüme hızını bir önceki döneme kıyasla yüzde 50 oranında artırdı.

İstatistikler, Starlink'in bu süreçte günde ortalama 21 bin 275 yeni kullanıcıyı sistemine dahil ettiğini ortaya koyuyor.

155 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Yörüngede bulunan 9 bin 300'den fazla aktif uydusuyla operasyonlarını yürüten ağ, şu anda 155 farklı ülke ve bölgede yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor.

Büyümenin arkasındaki en büyük etkenin, geleneksel altyapıların yetersiz kaldığı kırsal bölgelerden ve zorlu coğrafyalardan gelen yoğun talep olduğu belirtiliyor.

TESLA ARAÇLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Öte yandan Tesla'nın yaptığı yeni bir patent başvurusu, Starlink teknolojisinin gelecekte otomobillere doğrudan entegre edilebileceğini gösteriyor.

Araç tavanına gizlenecek özel bir anten sistemi sayesinde, Tesla modelleri kapsama alanı dışındaki kör noktalarda bile kesintisiz internet bağlantısına sahip olacak.

Tesla, Starlink uydu alıcılarını doğrudan otomobillere entegre edecek Tesla, Starlink uydu alıcılarını doğrudan otomobillere entegre edecek

