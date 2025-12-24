Uydu internet hizmeti Starlink, 9 milyon aboneye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından işletilen Starlink, uydu internet sektöründe ulaşılması zor bir rekora daha imza attı.

Şirket tarafından paylaşılan son verilere göre platform, dünya genelindeki aktif abone sayısını 9 milyonun üzerine çıkarmayı başardı.

GÜNLÜK 21 BİN YENİ KULLANICI

Sadece 47 gün gibi kısa bir sürede 1 milyondan fazla yeni abone kazanan şirket, büyüme hızını bir önceki döneme kıyasla yüzde 50 oranında artırdı.

İstatistikler, Starlink'in bu süreçte günde ortalama 21 bin 275 yeni kullanıcıyı sistemine dahil ettiğini ortaya koyuyor.

155 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Yörüngede bulunan 9 bin 300'den fazla aktif uydusuyla operasyonlarını yürüten ağ, şu anda 155 farklı ülke ve bölgede yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor.

Büyümenin arkasındaki en büyük etkenin, geleneksel altyapıların yetersiz kaldığı kırsal bölgelerden ve zorlu coğrafyalardan gelen yoğun talep olduğu belirtiliyor.

TESLA ARAÇLARINA ENTEGRE EDİLECEK

Öte yandan Tesla'nın yaptığı yeni bir patent başvurusu, Starlink teknolojisinin gelecekte otomobillere doğrudan entegre edilebileceğini gösteriyor.

Araç tavanına gizlenecek özel bir anten sistemi sayesinde, Tesla modelleri kapsama alanı dışındaki kör noktalarda bile kesintisiz internet bağlantısına sahip olacak.