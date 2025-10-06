Evdeki Wi-Fi güvenliğini artırmanın 5 etkili yolu

Günümüzün birbirine bağlı dünyasında, evimizdeki Wi-Fi güvenliğini sağlamak kritik bir öneme sahiptir.

İnternete bağlanan sayısız akıllı cihazla birlikte, savunmasız bir ağ siber suçlular için adeta açık bir davetiye anlamına gelebilir.

Neyse ki, yönlendiricinizin (router) yerleşik güvenlik özelliklerini kullanarak verilerinizi ve gizliliğinizi korumak için atabileceğiniz önemli adımlar bulunuyor.

İşte bu ayarları kullanarak Wi-Fi güvenliğinizi güçlendirmenize yardımcı olacak bazı pratik ipuçları.

1. VARSAYILAN OTURUM AÇMA KİMLİK BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRİN

Ağınızı güvence altına almanın ilk ve en temel adımı, yönlendiricinizin varsayılan yönetici kullanıcı adını ve parolasını değiştirmektir.

Çoğu yönlendirici, internette kolayca bulunabilen "admin" gibi varsayılan kimlik bilgileriyle gelir ve bu da onları saldırılara karşı son derece savunmasız bırakır.

Harf, sayı ve özel karakterlerden oluşan güçlü, tahmin edilmesi zor bir parola kullanmak, yönlendiricinizin ayarlarına yetkisiz erişim riskini önemli ölçüde azaltabilir.

2. EN GÜNCEL ŞİFRELEME STANDARDINI KULLANIN: WPA3

Şifreleme, verilerinizin kablosuz ağ üzerinden taşınırken güvende kalmasının anahtarıdır. Günümüzde mevcut olan en yeni ve en güvenli Wi-Fi şifreleme standardı WPA3'tür.

Eğer yönlendiriciniz destekliyorsa, ayarlar menüsünden mutlaka WPA3 şifrelemesini etkinleştirdiğinizden emin olun.

Bu, ağınız üzerinden gönderilen bilgilerin başkaları tarafından ele geçirilmesini veya şifresinin çözülmesini, WPA2 gibi eski standartlara göre çok daha zor hale getirecektir.

3. WPS ÖZELLİĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS), parola girmeden yeni cihazları ağa bağlamayı kolaylaştıran bir özelliktir. Ancak bu kolaylık, ciddi bir güvenlik açığını da beraberinde getirir.

Bilgisayar korsanları, WPS özelliğindeki zafiyetleri kullanarak ağınıza dakikalar içinde sızabilir.

Bu nedenle, yönlendiricinizin ayarlar menüsünden bu özelliği devre dışı bırakmanız ve yeni cihazları ağa parolanızı girerek manuel olarak bağlamanız şiddetle tavsiye edilir.

4. YÖNLENDİRİCİ YAZILIMINI DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLEYİN

Yönlendirici üreticileri, yeni keşfedilen güvenlik açıklarını kapatmak ve performansı artırmak için düzenli olarak "firmware" olarak da bilinen ürün yazılımı güncellemeleri yayınlar.

Yönlendiricinizin yönetim arayüzünden güncellemeleri düzenli olarak kontrol edin ve kullanıma sunuldukları anda uygulayın.

Yönlendiricinizin yazılımını güncel tutmak, ortaya çıkan yeni tehditlere karşı en son korumalara sahip olmanızı sağlar ve Wi-Fi güvenliğinizin en üst düzeyde kalmasına yardımcı olur.

5. ZİYARETÇİLERİNİZ İÇİN BİR MİSAFİR AĞI OLUŞTURUN

Evinize gelen misafirlerin internete ihtiyaç duyması durumunda, onlara ana ağ şifrenizi vermek yerine bir "misafir ağı" (guest network) kurmayı düşünebilirsiniz. Çoğu modern yönlendirici bu özelliği desteklemektedir.

Misafir ağı, ziyaretçilerinizin bağlantılarını ana ağınızdan tamamen izole ederek kişisel bilgisayarlarınızın, telefonlarınızın ve verilerinizin güvende kalmasını sağlar.

Yönlendiricinizin ayarlarında bu seçeneği yapılandırın ve misafir ağı kimlik bilgilerini yalnızca geçici olarak ihtiyaç duyan kişilerle paylaşın.

Bu basit ama etkili adımları takip ederek, evinizdeki Wi--Fi güvenliğini önemli ölçüde artırabilirsiniz.