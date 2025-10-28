Evrenin sonu ne zaman gelecek: Bilim insanları tarih verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cornell Üniversitesi'nden fizikçi Henry Tye, evrenin kaderi hakkında çarpıcı bir model sundu.

Tye, 33 milyar yıllık ömrünün henüz yarısında olan evrenin, bir gün rotasını değiştireceğini iddia ediyor.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ TEORİSİ NEDİR

Tye'nin modeli, evrenin yaklaşık 11 milyar yıl daha genişlemeye devam edeceğini öngörüyor.

Bu sürenin sonunda genişleme duracak ve evren dramatik bir "Büyük Çöküş" ile tek bir noktaya geri dönecek.

KANITLAR KARANLIK ENERJİ VERİLERİNDEN GELDİ

Bu teorik model, Albert Einstein'ın "kozmolojik sabit" kavramını temel alıyor. Son 20 yıldır bu sabitin pozitif olduğuna ve evrenin sonsuza dek genişleyeceğine inanılıyordu.

Ancak Şili'deki Karanlık Enerji Araştırması (DES) ve Arizona'daki Karanlık Enerji Spektroskopik Aracı'ndan (DESI) gelen yeni veriler, bu sabitin negatif olabileceğini gösteriyor. Negatif bir sabit, evrenin sonunda çökmesi gerektiği anlamına geliyor.

EVRENİN SONU İÇİN TARİH VERİLDİ

Tye, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayınlanan çalışmasında, bu çöküşün yaklaşık 20 milyar yıl sonra gerçekleşeceğini hesapladı. Tye, "Veriler doğruysa, evrenin bir sonu olacağını bilmek güzel." dedi.