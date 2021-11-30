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    Facebook ve Giphy anlaşmasına İngiltere'den engel

    Sosyal medya devi Facebook, GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi satın aldığını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Ancak İngiltere, söz konusu satın alma işleminin durmasını istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 14:55
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    Facebook ve Giphy anlaşmasına İngiltere'den engel

    Son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden hareketli resimler göndermenizi sağlayan GIF formatına olan ilgi bir hayli arttı.

    Bunun farkında olan Facebook, oldukça büyük bir adım atarak GIF üretim ve paylaşım aracı Giphy'yi geçtiğimiz yıl 400 milyon dolara satın almıştı.

    İNGİLTERE'DEN ENGEL

    Facebook’un çatı şirketi Meta, İngiltere’nin rekabet gözlemcisi tarafından gif paylaşım platformu Giphy’yi satın alma işleminin engellendiğini açıkladı.

    İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, anlaşmanın sosyal medya kullanıcılarına ve İngiltere’deki reklamverenlere zarar verebileceğini söyledi.

    Düzenleyici, Meta’nın Giphy’yi satın almasının sosyal medya platformları arasındaki rekabeti azaltacağı sonucuna vardı.

    facebook giphy

    İnternet dünyasının en geniş GIF kütüphanesine sahip olan Giphy, kullanıcılarına GIF oluşturma, paylaşma ve düzenleme konusunda pek çok araç sunuyor.

    Son birkaç yıldır Instagram, Facebook ve WhatsApp uygulamaları, Giphy'nin API'si (uygulama programlama arayüzü) sayesinde kullanıcılarına GIF seçenekleri sunuyordu.

    Hatta Facebook, Giphy'nin trafik kaynaklarının yüzde 50'sini Facebook grubuna ait uygulamalardan geldiğini belirtiyor.

    FACEBOOK, RAKİPLERİN ERİŞİMİNİ KESEBİLİR

    Facebook, Giphy'yi satın aldıktan sonra diğer platformların gif'lere erişimini engelleyebilir. Ancak İngiltere'ye göre bu durum rekabete aykırı.

    Reuters’e göre bir Meta sözcüsü, “Bu karara katılmıyoruz. Kararı inceliyoruz ve temyiz dahil tüm seçenekleri değerlendiriyoruz.” dedi.

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