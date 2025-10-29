Fiyat, ürün, performans: Alışveriş için 25 yapay zeka komutu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alışveriş ve yapay zekayı birleştirmeye hazır mısınız...

Kim istemez ki beğendiği ürünün en uygun fiyatlısını, kullanıcı yorumlarını, alternatiflerini aynı anda öğrenmeyi ve görmeyi.

Yapay zeka destekli araçlar sayesinde kullanıcılar, fiyat geçmişini izleyebiliyor, ürün performansını kıyaslayabiliyor ve en güvenilir satıcıyı saniyeler içinde bulabiliyor.

"Bu ürün gerçekten indirimde mi?", "Yorumlar sahte mi?", "Alternatifleri var mı?" gibi soruların yanıtını almak için tek yapmanız gereken doğru komutu girmek.

İşte alışverişi daha bilinçli, hızlı ve tasarruflu hale getiren 25 yapay zeka komutu.

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI

“Bu iki ürün arasında hangisi daha fiyat/performans açısından avantajlı: [ürün 1] vs [ürün 2]?”

“Aynı fiyat aralığında [özellik] bakımından daha iyi alternatifleri öner.”

“Bu ürünün önceki modeline göre farkları neler?”

“Bu ürünün teknik özelliklerini sade bir dille açıkla, artılarını ve eksilerini sırala.”

“Benzer ürünleri kalite, garanti ve kullanıcı memnuniyetine göre sırala.”

FİYAT ANALİZİ KOMUTLARI

“Bu ürün son 6 ayda en düşük kaç TL’ye düşmüş?”

“Bu sitedeki indirim gerçek mi yoksa fiyat şişirilmiş mi? Analiz et.”

“Black Friday veya 11.11 indirimlerinde bu ürünün ortalama düşüş oranı nedir?”

“Bu ürünü en uygun fiyatla satan güvenilir siteleri listele.”

“Kargo dahil toplam fiyatı hesapla ve alternatif sitelerle karşılaştır.”

KULLANICI YORUMU ANALİZİ

“Bu ürün için kullanıcıların en çok memnun kaldığı ve şikayet ettiği noktalar neler?”

“Şu linkteki yorumları analiz et, sahte yorumları ayırt et.”

“Genel kullanıcı deneyimini özetle: kimler memnun, kimler değil?”

“Bu markanın müşteri desteği ve garanti süreçleri hakkında neler söyleniyor?”

“Bu ürün için forumlarda en çok konuşulan sorun ne?”

AKILLI ALIŞVERİŞ KOMUTLARI

“Bana uygun [ürün türü] öner. Kriterlerim: [örneğin pil süresi uzun, bütçe 3000 TL].”

“Benim alışveriş tarzıma göre önerilerde bulun (önceki tercihlerimi dikkate al).”

“Yapay zekâ asistanı gibi davran ve bana alışverişte adım adım rehberlik et.”

“Sadece uzun ömürlü ve tamir edilebilir ürünleri listele.”

“Bu ürün benim kullanım amacım için fazla mı, yoksa tam uygun mu?”

BİLİNÇLİ TÜKETİM

“Bu markanın üretim süreci çevre dostu mu?”

“Aynı ürünün ikinci el veya yenilenmiş (refurbished) alternatifi var mı?”

“Bu ürün uzun ömürlü mü yoksa planlı eskitme riski taşıyor mu?”

“Bu ürünün enerji tüketimi benzerlerine göre nasıl?”

“Geri dönüştürülebilir veya ekolojik sertifikalı muadil ürünleri bul.”