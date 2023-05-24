Fransa'da 15 yaş altı çocukların internet kullanımı kısıtlanacak Nefretle mücadeleyi etkin hale getirmek isteyen Avrupa ülkesi, kritik bir tasarıya onay verdi. Çocukların sosyal medya hesabı açması, veli iznine bağlanacak.

AA

Fransa, 15 yaş altı internet kullanıcıları için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

Senato'da kabul edilen tasarıya göre, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması, veli iznini zorunlu hale getiriyor. Amaç ise nefretle mücadele.

Buna göre, platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

Para cezası verilebilecek

Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Tasarıyla sosyal medya platformları, sosyal medya üzerindeki zorbalığa karşı önlem amaçlı mesajlar yayınlayacak.

Veliler hesapların askıya alınmasını isteyebilecek

Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Tasarı, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat.

Büyük çoğunluk, interneti izinsiz kullanıyor

Daha önce Mecliste de kabul edilen tasarı, 14 parlamenterden oluşan ortak komisyonda görüşülecek.

Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonuna (CNIL) göre, Fransa'da 10-14 yaş aralığındaki çocukların yüzde 82'si, velilerinin izni olmadan internet kullanıyor.

CNİL'in 2021'deki araştırmasına göre ise ülkede ilk kez bir sosyal medya platformuna kaydolma yaşı 8'e kadar düştü.