Gemini'nin yeni yeteneği: 3D karikatür oluşturma komutu

- Google, yapay zeka asistanı Gemini için "3D minyatür oluşturma" komutunu tanıttı.
- Kullanıcılar, karikatür yapmak için bu komutları yönlendirici olarak kullanabilir.
- Gemini, detaylı ve stilize edilmiş 3D animasyonlar oluşturmada yardımcı oluyor.
Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, ilgi görmeye devam ediyor.
Birçok şeyi yapabilen Gemini için doğru komutları vermek önemli.
Google da bu konuda X hesabından kullanıcılara yardımcı oluyor.
3D KARİKATÜR KOMUTU
Gemini kullanarak karikatür yapmak isteyenler için en uygun komut paylaşıldı.
Google, X hesabında komutu şu şekilde verdi:
"Yüklenen görseldeki kişinin, abartılı ve ifadeli yüz hatlarına sahip, son derece stilize edilmiş bir 3D karikatürü. Temiz malzemelerle, pürüzsüz ve cilalı bir stilde render edilmiş; yumuşak ortam ışığıyla aydınlatılmış. Karakterin enerjisini ve çekiciliğini öne çıkaracak cesur renkli bir arka plan kullanılmalıdır. Karakterin enerjisini ve çekiciliğini öne çıkaracak cesur renkli bir arka plan kullanılmalıdır."