Yapay zeka ile rekor: Adobe, 2025'te ne kadar kazandığını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adobe, 2025 mali yılı sonuçlarını açıklayarak yıllık gelirini yüzde 11 artışla 23,7 milyar dolara yükselttiğini duyurdu.

Şirket, bu rekor büyümenin arkasındaki en önemli itici gücün Firefly başta olmak üzere yapay zeka araçlarına yapılan yatırımlar olduğunu belirtti.

YILLIK TEKRARLAYAN GELİRDE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Adobe CEO'su Shantanu Narayen, Creative Cloud'a entegre edilen video, görüntü ve ses üretme yeteneklerinin benimsenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şirketin Yıllık Tekrarlayan Gelirinin (ARR) üçte birinin yapay zeka odaklı ürünlerden gelmesi, bu teknolojinin büyümenin merkezine yerleştiğini kanıtladı.

DEV İŞ BİRLİKLERİ VE 2026 HEDEFLERİ

Şirket; AWS, Azure, Google Gemini, Microsoft Copilot ve OpenAI gibi teknoloji devleriyle yaptığı iş birlikleri sayesinde yapay zeka hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırdı.

2026 yılı hedefleri arasında ise ARR'yi yüzde 10'un üzerinde artırmak ve inovasyon yatırımlarını sürdürmek yer alıyor.