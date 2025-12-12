2026'da zam yağmuru başlıyor: Bellek krizi elektronik ürünlerin fiyatlarını artıracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TrendForce'un yayınladığı rapor, bellek fiyatlarının 2026 başında yeniden yükselişe geçeceğini ve küresel cihaz üreticileri üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluşturacağını gösteriyor.

Bu durum karşısında akıllı telefon ve bilgisayar markaları, artan maliyetleri dengelemek için ürün fiyatlarını yükseltmek ve donanım özelliklerini düşürmek zorunda kalıyor.

APPLE VE PREMİUM SEGMENTTE STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bellek bileşenlerinin üretim maliyetindeki payının artması, yüksek karlılığa sahip Apple gibi devleri bile etkiliyor.

Apple'ın yeni modellerde fiyatlandırma stratejilerini gözden geçirmesi ve eski modellerdeki indirimleri kaldırması bekleniyor.

Orta ve düşük segmenti hedefleyen Android üreticileri, artan maliyetler nedeniyle 2026'da piyasaya sürecekleri yeni modellerin başlangıç fiyatlarını artırmak zorunda kalacak.

Anakartla tümleşik belleğe sahip ince dizüstü bilgisayarlar ise maliyet düşürme esnekliğine sahip olmadıkları için fiyat baskısını en erken hissedecek grup olarak öne çıkıyor.

DONANIMDAN KISMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Üreticiler için maliyet tasarrufu yapmanın en etkili yolu, yeni cihazlarda özelliklerden ödün vermek veya donanım yükseltmelerini ertelemek olacak.

Bu strateji kapsamında, özellikle düşük fiyatlı akıllı telefon modellerinde RAM kapasitelerinin yeniden 4 GB seviyesine düşürülmesi muhtemel.