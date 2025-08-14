Google, arama sonuçlarında haber kaynaklarını seçmenize izin verecek

Teknoloji devi Google, kullanıcıların favori haber kaynaklarından gelen haberleri görmelerini kolaylaştıran yeni bir özellik duyurdu.

"Tercih edilen kaynaklar" (Preferred sources) adı verilen bu yeni özellik, Google Arama'nın "öne çıkan haberler" bölümünde en çok hangi haber kaynaklarının öne çıkmasını istediğinizi seçmenize olanak tanıyacak.

Bu, kullanıcılara haber akışları üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunan önemli bir adım.

Google'ın "öne çıkan haberler" merkezi, güncel bir olayla ilgili arama yaptığınızda karşınıza çıkar ve web'den bir dizi ilgili makaleyi listeler.

Yeni özellik sayesinde Google, bu listede sizin tercih ettiğiniz kaynaklardan gelen makaleleri önceliklendirecek ve hatta bunları yeni bir "kaynaklarınızdan" bölümüne de ekleyebilecek.

"TERCİH EDİLEN KAYNAKLAR" ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Gördüğünüz kaynakları özelleştirmek için güncel bir konu arayıp "öne çıkan haberler" etiketinin yanındaki yeni simgeyi seçmeniz yeterli olacak.

Buradan favori haber kaynaklarınızı ekledikten sonra, sonuçları yenileyerek tercihlerinizi anında görebileceksiniz.

ÖZELLİK NE ZAMAN VE NEREDE KULLANILABİLECEK

Google, "tercih edilen kaynaklar" özelliğini ilk olarak bu yılın haziran ayında test etmeye başlamıştı.

Şirket, şimdi de özelliği ABD ve Hindistan'daki kullanıcılara kademeli olarak sunmaya başladığını duyurdu.

Özelliğin Türkiye'ye veya diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.