Google Arama'daki yapay zeka özetleri haber yayıncılarını vurdu

Google'ın yapay zeka özetlerinin dijital yayıncıların iş modellerine zarar verdiğini gösteren yeni veriler, teknoloji devi ile medya kuruluşları arasındaki gerilimi artırıyor.

Yayıncılık sektörünün önde gelen isimlerini (The New York Times, Bloomberg, Fox News Digital vb.) temsil eden Digital Content Next (DCN), Yapay Zeka Genel Bakış (AI Overviews) özelliğinin yaygınlaşmasından bu yana Google Arama'dan gelen trafikte ciddi düşüşler yaşandığını bildirdi.

Bu durum, arama sonucu trafiğine büyük ölçüde bağımlı olan yayın kuruluşları için varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor.

Yapay zeka özetleri, kullanıcılara aradıkları bilgiyi doğrudan sunarak, orijinal haber kaynağına tıklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve bu da yayıncıların gelir ve okuyucu kaybetmesine neden oluyor.

DCN RAPORU: TRAFİKTE YILLIK YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ

DCN'nin üye anketine göre, Google Arama'dan gelen ortalama yönlendirme trafiği mayıs ve haziran aylarında, yani özelliğin geniş çapta kullanıma sunulmasını takip eden sekiz haftada, yıllık bazda ortalama yüzde 10 düştü.

En çok etkilenen yayıncılardan bazılarının ise tıklama oranlarında yüzde 25'e varan düşüşler bildirdiği belirtildi.

Haber odaklı olmayan markalar yüzde 14'lük düşüşle en büyük darbeyi alırken, haber markaları ise yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı.

Bu veriler, geçen ay Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan ve yapay zeka özetleri sunulan arama kullanıcılarının bağlantılara tıklama oranının önemli ölçüde daha düşük olduğunu tespit eden bir başka çalışmayı da destekliyor.

GOOGLE'IN SAVUNMASI: "VERİLER HATALI, YÜKSEK KALİTELİ TIKLAMALAR ARTTI"

Google ise bu iddiaları ve raporları reddediyor. Google Arama Başkanı Liz Reid, bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada, "Google Arama'dan web sitelerine gelen toplam organik tıklama hacminin, geçen yıla göre nispeten istikrarlı seyrettiğini" söyledi.

Reid ayrıca, Yapay Zeka Genel Bakış özelliğinin "yüksek kaliteli tıklamaları" artırdığını, yani kullanıcıların ziyaret ettikleri sitede daha fazla zaman geçirdiğini iddia etti.

Google sözcüsü, DCN ve Pew'in raporlarının "genellikle hatalı metodolojilere, izole örneklere veya yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulmasından önce meydana gelen trafik değişikliklerine dayandığını" öne sürdü.

YAYINCILARIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLERİ

DCN, bu soruna yönelik çeşitli çözümler önerdi. Bunlar arasında, Google'ın Yapay Zeka Genel Bakış tıklama oranlarıyla ilgili denetlenebilir verileri açıklamasını zorunlu kılmak ve yayıncılara, arama görünürlüklerinden ödün vermeden içeriklerinin yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtlarda kullanılmasını engelleme olanağı sunmak yer alıyor.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş ayrıca, arama devinin yayıncılarla adil lisans anlaşmaları yapmasını ve düzenleyicilerin Yapay Zeka Genel Bakış özelliğini "Google'ın arama tekelinin bir parçası" olarak ele almasını talep etti.

"AÇIK WEB'İN BÜTÜNLÜĞÜ" TEHLİKEDE Mİ

Haber Medyası Derneği'nin başkanı Owen Meredith, Google'ı kullanıcıları "kendi duvarlı bahçesi içinde tutmaya çalışmakla" ve "başkalarının sıkı çalışmasıyla oluşturulan haberler de dahil olmak üzere değerli içerikleri alıp paraya çevirmekle" suçladı.

Meredith, "Mevcut durum tamamen sürdürülemez ve nihayetinde internetteki kaliteli bilginin yok olmasına yol açacak." dedi.

DCN, yapay zeka tarafından üretilen özetlerin nihayetinde "daha az kaynak, daha zayıf gazetecilik ve daha az bilgili bir kamuoyu" anlamına gelebileceği uyarısında bulunuyor.