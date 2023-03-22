Google, ChatGPT rakibi yapay zekasını erken erişime açtı Google'ın ana kuruluşu Alphabet, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini görücüye çıkardı.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Google'dan rakip yapay zeka

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Google CEO'su Sundar Pichai, yapay zekanın üzerinde çalıştıkları en derin teknoloji olduğuna işaret ederek, bu teknolojinin yaşamı önemli ölçüde iyileştirebileceğini ve yeni fırsatların kapısını araladığını ifade etmişti.

Google Bard erken erişime açıldı

Google, Bard yapay zekasını erken erişime açtı. ABD merkezli teknoloji devi, The Keyword’de paylaştığı bir blog gönderisinde Bard’a erişimin sınırlı bölgede açıldığını duyurdu.

Şimdilik ABD ve İngiltere'de kullanıma açılan yapay zekaya, bard.google.com adresinden ulaşılabiliyor.

Google, yapay zeka Bard’ın her zaman doğru işler yapacağının garantisini vermiyor. Şirket, Bard ile ilgili bir şeylerin ters gidebildiğini ve daha önce de bazı eksiklikleri olduğunu kabul etmişti.