Google, Gemini Advanced aboneleri için Gemini 1.5 Pro modelini güncelliyor

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Google, üretken yapay zeka modeli Gemini'yi geliştirmeye devam ediyor. Ekim ayının başında yayınlanan son güncellemenin ardından, Gemini Advanced aboneleri için Gemini 1.5 Pro modelinde yeni bir güncelleme daha kullanıma sunuldu.

VERİ KALİTESİ VE PERFORMANS ARTIYOR

Güncellemeyle birlikte, Gemini Advanced kullanıcıları için veri kalitesi ve çeşitli alanlarda performans iyileştirmeleri yapıldığı belirtiliyor.

Değişiklik günlüğü, modelde yapılan spesifik değişiklikler hakkında detaylı bilgi vermiyor. Ancak, önceki güncellemede genel performans, matematik, görsel ve kod alanlarında iyileştirmeler yapılmıştı.

Önceki güncelleme sayesinde, belirli istemlere daha iyi ve daha doğru yanıtlar alınabiliyordu. Özellikle matematik ve karmaşık konularla ilgili istemler, daha doğru sonuçlar veriyordu.

Gemini 1.5 Pro, bu yıl Mayıs ayında Google I/O konferansında tanıtılmıştı. Modelin en dikkat çekici özelliği, belgeleri yüklemek için kullanılabilen uzun bağlam penceresiydi. Model, o zamandan beri yalnızca bir kez, ağustos ayının ortasında güncellenmişti.

Google, I/O konferansında duyurduğu ve karmaşık seyahat planları oluşturmaya yardımcı olacak planlayıcı özelliğini henüz yayınlamadı. Bu özelliğin, gelecekteki bir güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Google'ın üretken yapay zeka modeli Gemini, son zamanlarda birçok yeni özellik ve entegrasyon kazandı.

Artık çoğu Google hizmeti ve uygulamasıyla entegre olan Gemini, zamanla daha da gelişerek daha yetenekli hale gelecek.